Скейтбордистка из Нидерландов не выступит на Олимпиаде из-за заражения ковидом

Скейтбордистка из Нидерландов Кэнди Якобс получила положительный результат теста на коронавирус. По этой причине она пропустит Олимпийские игры в Токио.

«Я в отчаянии. К сожалению, сегодня утром у меня был положительный результат теста на коронавирус, а это значит, что моё олимпийское путешествие заканчивается. Я чувствую себя нормально. Я сделала всё, что в моих силах, чтобы предотвратить этот сценарий, и приняла все меры предосторожности. К счастью, мы следовали протоколам, так что мои коллеги-скейтбордисты всё ещё смогут ярко блеснуть. Мне понадобится некоторое время, чтобы моё разбитое сердце зажило и оправилось от этого. Жду Париж–2024», — написала Якобс на своей странице в «инстаграме».

Фото доступно в инстаграме Кэнди Якобс.