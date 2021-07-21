Скейтбордистка из Нидерландов не выступит на Олимпиаде из-за заражения ковидом
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Скейтбордистка из Нидерландов Кэнди Якобс получила положительный результат теста на коронавирус. По этой причине она пропустит Олимпийские игры в Токио.
«Я в отчаянии. К сожалению, сегодня утром у меня был положительный результат теста на коронавирус, а это значит, что моё олимпийское путешествие заканчивается. Я чувствую себя нормально. Я сделала всё, что в моих силах, чтобы предотвратить этот сценарий, и приняла все меры предосторожности. К счастью, мы следовали протоколам, так что мои коллеги-скейтбордисты всё ещё смогут ярко блеснуть. Мне понадобится некоторое время, чтобы моё разбитое сердце зажило и оправилось от этого. Жду Париж–2024», — написала Якобс на своей странице в «инстаграме».
Фото доступно в инстаграме Кэнди Якобс.
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