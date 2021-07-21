Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Испанской синхронистке запретили брать ребёнка в Олимпийскую деревню для кормления грудью

Испанской синхронистке запретили брать ребёнка в Олимпийскую деревню для кормления грудью
Комментарии

Испанской синхронистке Оне Карбонель запретили брать её 11-месячного ребёнка в Олимпийскую деревню в Токио, чтобы можно было кормить его грудью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что Карбонель пыталась договориться с организаторами, однако получила отказ, поскольку условия пребывания в Олимпийской деревне в Токио установлены правительством Японии. Вследствие этого Карбонель приняла решение отправиться на Олимпийские игры без ребёнка, который останется с отцом в Испании.

31-летняя Она Карбонель — чемпионка мира 2009 года в комбинации, двукратный призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне (в дуэте и в группе), 21-кратный призёр чемпионатов мира.

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио отреагировали на жалобы россиян на Олимпийскую деревню.

Новость по теме
В оргкомитете Олимпиады в Токио отреагировали на жалобы россиян на Олимпийскую деревню
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021