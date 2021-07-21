Испанской синхронистке запретили брать ребёнка в Олимпийскую деревню для кормления грудью

Испанской синхронистке Оне Карбонель запретили брать её 11-месячного ребёнка в Олимпийскую деревню в Токио, чтобы можно было кормить его грудью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что Карбонель пыталась договориться с организаторами, однако получила отказ, поскольку условия пребывания в Олимпийской деревне в Токио установлены правительством Японии. Вследствие этого Карбонель приняла решение отправиться на Олимпийские игры без ребёнка, который останется с отцом в Испании.

31-летняя Она Карбонель — чемпионка мира 2009 года в комбинации, двукратный призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне (в дуэте и в группе), 21-кратный призёр чемпионатов мира.

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио отреагировали на жалобы россиян на Олимпийскую деревню.