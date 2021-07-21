Олимпиада в Токио побьёт исторический рекорд по соотношению женщин-участниц к мужчинам

На Олимпийских играх в Токио (Япония) выступит рекордный процент женщин. Спортсмены-женщины составят 48,8% от общего количества олимпийцев. По данным Togethxr, это исторический рекорд летних Олимпиад.

Отметим, что на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на 55% участников мужского пола пришлось 45% женского. Олимпийские игры 2012 в Лондоне (Великобритания) продемонстрировали похожий результат – 44,2% женщин на 55,8% мужчин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин), которые выступят в 33 видах спорта.