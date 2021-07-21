Прогнозы зарубежных СМИ на Олимпийские игры – 2020. Россию списывать не торопятся

Невероятно, но факт: аналитическая компания Gracenote прогнозирует России второе место в общем медальном зачёте на Олимпийских играх в Токио.
По разным оценкам на Олимпиаде в Токио сборная России может завоевать от 65 до 75 медалей разного достоинства. По прогнозам Gracenote российским спортсменам удастся выиграть 68 медалей, и этого должно хватить для второго места, потому что Китай соберёт чуть меньше.
Но в целом зарубежные СМИ как правило прочат России место в тройке.
Команду Китая недооценили
Первое место аналитики Gracenote отдают США. По прогнозам компании, американские спортсмены привезут с Олимпийских игр 96 медалей. Третье место, согласно таблице, могут занять спортсмены из Китая с 66 медалями.
Медальная таблица Gracenote создана на основе результатов предыдущих крупных спортивных турниров, которые проходили после Олимпиады-2016. Поэтому аналитики допускают, что из-за пропуска многими китайскими спортсменами соревнований в 2020 году, их шансы могли быть недооценены, и именно Китай поборется за второе место.
В этом случае за третье место в турнирной таблице будут вести борьбу спортсмены из России и Японии.
Япония, как хозяйка Олимпиады, может улучшить свой общий медальный результат на 50%, по сравнению с олимпиадой в Рио. На Олимпиаде-2016 спортсмены из Японии выиграли 41 медаль и заняли шестое место в медальном зачёте. В этот раз им предсказывают 60 медалей и успех в новых видах спорта: скейтбординге, скалолазании и бейсболе.
Команда России будет третьей?
В основном иностранные СМИ отдают команде России третье место. Первое – США, второе – Китаю. Выступление Японии, как хозяйки Олимпиады, также считают потенциально успешным.
Многие отмечают сложность составления медальных прогнозов на Олимпиаду в Токио. Связано это с отменой многих соревнований в течение 2020 года из-за пандемии.
Bestsports разместили команду Олимпийского комитета России на третьем месте с 68 медалями. 24 из них – золотые. На первом месте США с 113 медалями, на втором, с 76 наградами – Китай.
Olympicmedalspredictions оценивает шансы России в 70 медалей, которые позволят команде занять третье место в общем зачёте.
Даже наше золото спрогнозировали!
По прогнозам Associated Press команда России завоюет 18 золотых медалей:
- Сборная России – спортивная гимнастика, командное многоборье, мужчины;
- Никита Нагорный – спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье;
- Никита Нагорный – спортивная гимнастика, опорный прыжок;
- Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина – синхронное плавание, дуэт;
- Команда России – синхронное плавание, команда;
- Анжелика Сидорова – лёгкая атлетика, прыжок с шестом;
- Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова – велоспорт, командный спринт, женщины;
- Инна Дериглазова – фехтование, рапира;
- Команда России – фехтование, сабля, команда, женщины;
- Сборная России – художественная гимнастика, команда;
- Дина Аверина – художественная гимнастика, личное многоборье;
- Евгений Рылов – плавание, 200 м спина, мужчины;
- Антон Чупков – плавание, 200 м брасс, мужчины;
- Российская четвёрка – плавание, эстафета 4 по 200 м, вольный стиль, мужчины;
- Российская четвёрка – плавание, эстафета 4 по 100 м, вольный стиль, женщины;
- Заур Угуев – вольная борьба, мужчины до 57 кг;
- Гаджимурад Рашидов – вольная борьба, мужчины до 65 кг;
- Муса Евлоев – греко-римская борьба до 97 кг.
Ласицкене и Нагорный
Американский журнал Time составил топ-48 спортсменов, за которыми следует следить на Олимпиаде в Токио. В этот список попали только два российских спортсмена: Мария Ласицкене и Никита Нагорный.
По мнению журналистов Ласицкене, как трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, будет бороться за золото. А Никита Нагорный в силах побороться за медали в спортивной гимнастике, несмотря на доминирование китайских и японских спортсменов на последних Олимпиадах.
Большинство иностранных СМИ не сомневается в превосходстве США на предстоящих Играх. А Китай, Россия, Япония и Великобритания, по их ожиданиям, будут разыгрывать остальные места в пятёрке сильнейших команд медального зачёта. Никто нашу команду со счетов списывать не торопится.
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