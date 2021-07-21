Прогнозы зарубежных СМИ на Олимпийские игры – 2020. Россию списывать не торопятся

Российской команде прочат место в тройке общего медального зачёта. И даже наши золотые награды уже посчитали.

Невероятно, но факт: аналитическая компания Gracenote прогнозирует России второе место в общем медальном зачёте на Олимпийских играх в Токио.

По разным оценкам на Олимпиаде в Токио сборная России может завоевать от 65 до 75 медалей разного достоинства. По прогнозам Gracenote российским спортсменам удастся выиграть 68 медалей, и этого должно хватить для второго места, потому что Китай соберёт чуть меньше.

Но в целом зарубежные СМИ как правило прочат России место в тройке.

Команду Китая недооценили

Первое место аналитики Gracenote отдают США. По прогнозам компании, американские спортсмены привезут с Олимпийских игр 96 медалей. Третье место, согласно таблице, могут занять спортсмены из Китая с 66 медалями.

Медальная таблица Gracenote создана на основе результатов предыдущих крупных спортивных турниров, которые проходили после Олимпиады-2016. Поэтому аналитики допускают, что из-за пропуска многими китайскими спортсменами соревнований в 2020 году, их шансы могли быть недооценены, и именно Китай поборется за второе место.

В этом случае за третье место в турнирной таблице будут вести борьбу спортсмены из России и Японии.

Япония, как хозяйка Олимпиады, может улучшить свой общий медальный результат на 50%, по сравнению с олимпиадой в Рио. На Олимпиаде-2016 спортсмены из Японии выиграли 41 медаль и заняли шестое место в медальном зачёте. В этот раз им предсказывают 60 медалей и успех в новых видах спорта: скейтбординге, скалолазании и бейсболе.

Команда России будет третьей?

В основном иностранные СМИ отдают команде России третье место. Первое – США, второе – Китаю. Выступление Японии, как хозяйки Олимпиады, также считают потенциально успешным.

Многие отмечают сложность составления медальных прогнозов на Олимпиаду в Токио. Связано это с отменой многих соревнований в течение 2020 года из-за пандемии.

Bestsports разместили команду Олимпийского комитета России на третьем месте с 68 медалями. 24 из них – золотые. На первом месте США с 113 медалями, на втором, с 76 наградами – Китай.

Olympicmedalspredictions оценивает шансы России в 70 медалей, которые позволят команде занять третье место в общем зачёте.

Даже наше золото спрогнозировали!

По прогнозам Associated Press команда России завоюет 18 золотых медалей:

Сборная России – спортивная гимнастика, командное многоборье, мужчины;

Никита Нагорный – спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье;

Никита Нагорный – спортивная гимнастика, опорный прыжок;

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина – синхронное плавание, дуэт;

Команда России – синхронное плавание, команда;

Анжелика Сидорова – лёгкая атлетика, прыжок с шестом;

Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова – велоспорт, командный спринт, женщины;

Инна Дериглазова – фехтование, рапира;

Команда России – фехтование, сабля, команда, женщины;

Сборная России – художественная гимнастика, команда;

Дина Аверина – художественная гимнастика, личное многоборье;

Евгений Рылов – плавание, 200 м спина, мужчины;

Антон Чупков – плавание, 200 м брасс, мужчины;

Российская четвёрка – плавание, эстафета 4 по 200 м, вольный стиль, мужчины;

Российская четвёрка – плавание, эстафета 4 по 100 м, вольный стиль, женщины;

Заур Угуев – вольная борьба, мужчины до 57 кг;

Гаджимурад Рашидов – вольная борьба, мужчины до 65 кг;

Муса Евлоев – греко-римская борьба до 97 кг.

Ласицкене и Нагорный

Американский журнал Time составил топ-48 спортсменов, за которыми следует следить на Олимпиаде в Токио. В этот список попали только два российских спортсмена: Мария Ласицкене и Никита Нагорный.

По мнению журналистов Ласицкене, как трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, будет бороться за золото. А Никита Нагорный в силах побороться за медали в спортивной гимнастике, несмотря на доминирование китайских и японских спортсменов на последних Олимпиадах.

Большинство иностранных СМИ не сомневается в превосходстве США на предстоящих Играх. А Китай, Россия, Япония и Великобритания, по их ожиданиям, будут разыгрывать остальные места в пятёрке сильнейших команд медального зачёта. Никто нашу команду со счетов списывать не торопится.