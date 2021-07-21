Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Прогнозы зарубежных СМИ на выступление команды России на Олимпийских играх в Токио – сколько будет золота, какое место?

Прогнозы зарубежных СМИ на Олимпийские игры – 2020. Россию списывать не торопятся
Ангелина Николаева
Зарубежные СМИ спрогнозировали медали России на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии
Российской команде прочат место в тройке общего медального зачёта. И даже наши золотые награды уже посчитали.

Невероятно, но факт: аналитическая компания Gracenote прогнозирует России второе место в общем медальном зачёте на Олимпийских играх в Токио.

По разным оценкам на Олимпиаде в Токио сборная России может завоевать от 65 до 75 медалей разного достоинства. По прогнозам Gracenote российским спортсменам удастся выиграть 68 медалей, и этого должно хватить для второго места, потому что Китай соберёт чуть меньше.

Но в целом зарубежные СМИ как правило прочат России место в тройке.

Оптимистично. Слишком? Полный медальный прогноз для сборной России на Олимпиаде-2020 Оптимистично. Слишком? Полный медальный прогноз для сборной России на Олимпиаде-2020

Команду Китая недооценили

Первое место аналитики Gracenote отдают США. По прогнозам компании, американские спортсмены привезут с Олимпийских игр 96 медалей. Третье место, согласно таблице, могут занять спортсмены из Китая с 66 медалями.

Медальная таблица Gracenote создана на основе результатов предыдущих крупных спортивных турниров, которые проходили после Олимпиады-2016. Поэтому аналитики допускают, что из-за пропуска многими китайскими спортсменами соревнований в 2020 году, их шансы могли быть недооценены, и именно Китай поборется за второе место.

В этом случае за третье место в турнирной таблице будут вести борьбу спортсмены из России и Японии.

Япония, как хозяйка Олимпиады, может улучшить свой общий медальный результат на 50%, по сравнению с олимпиадой в Рио. На Олимпиаде-2016 спортсмены из Японии выиграли 41 медаль и заняли шестое место в медальном зачёте. В этот раз им предсказывают 60 медалей и успех в новых видах спорта: скейтбординге, скалолазании и бейсболе.

Команда России будет третьей?

В основном иностранные СМИ отдают команде России третье место. Первое – США, второе – Китаю. Выступление Японии, как хозяйки Олимпиады, также считают потенциально успешным.

Многие отмечают сложность составления медальных прогнозов на Олимпиаду в Токио. Связано это с отменой многих соревнований в течение 2020 года из-за пандемии.

Bestsports разместили команду Олимпийского комитета России на третьем месте с 68 медалями. 24 из них – золотые. На первом месте США с 113 медалями, на втором, с 76 наградами – Китай.

Olympicmedalspredictions оценивает шансы России в 70 медалей, которые позволят команде занять третье место в общем зачёте.

«Никогда не видел таких условий». Российские спортсмены недовольны организацией Олимпиады «Никогда не видел таких условий». Российские спортсмены недовольны организацией Олимпиады

Даже наше золото спрогнозировали!

По прогнозам Associated Press команда России завоюет 18 золотых медалей:

  • Сборная России – спортивная гимнастика, командное многоборье, мужчины;
  • Никита Нагорный – спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье;
  • Никита Нагорный – спортивная гимнастика, опорный прыжок;
  • Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина – синхронное плавание, дуэт;
  • Команда России – синхронное плавание, команда;
  • Анжелика Сидорова – лёгкая атлетика, прыжок с шестом;
  • Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова – велоспорт, командный спринт, женщины;
  • Инна Дериглазова – фехтование, рапира;
  • Команда России – фехтование, сабля, команда, женщины;
  • Сборная России – художественная гимнастика, команда;
  • Дина Аверина – художественная гимнастика, личное многоборье;
  • Евгений Рылов – плавание, 200 м спина, мужчины;
  • Антон Чупков – плавание, 200 м брасс, мужчины;
  • Российская четвёрка – плавание, эстафета 4 по 200 м, вольный стиль, мужчины;
  • Российская четвёрка – плавание, эстафета 4 по 100 м, вольный стиль, женщины;
  • Заур Угуев – вольная борьба, мужчины до 57 кг;
  • Гаджимурад Рашидов – вольная борьба, мужчины до 65 кг;
  • Муса Евлоев – греко-римская борьба до 97 кг.

Ласицкене и Нагорный

Американский журнал Time составил топ-48 спортсменов, за которыми следует следить на Олимпиаде в Токио. В этот список попали только два российских спортсмена: Мария Ласицкене и Никита Нагорный.

По мнению журналистов Ласицкене, как трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, будет бороться за золото. А Никита Нагорный в силах побороться за медали в спортивной гимнастике, несмотря на доминирование китайских и японских спортсменов на последних Олимпиадах.

Большинство иностранных СМИ не сомневается в превосходстве США на предстоящих Играх. А Китай, Россия, Япония и Великобритания, по их ожиданиям, будут разыгрывать остальные места в пятёрке сильнейших команд медального зачёта. Никто нашу команду со счетов списывать не торопится.

Всё, что надо знать об Олимпиаде-2020 в Токио: календарь, медали, шансы сборной России Всё, что надо знать об Олимпиаде-2020 в Токио: календарь, медали, шансы сборной России
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021