Владимир Познер: Олимпиада в Токио кажется далёкой или даже ненужной

Известный телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио (Япония).
«Эта Олимпиада — странная: из-за того, что не будет зрителей, и потому, что долго было непонятно, состоится ли она вообще, плюс то, что её перенесли. Она кажется далёкой или даже ненужной. Она не увлекает.
Если вспомнить остальные Олимпийские игры — задолго до них турнир обсуждался, он волновал, это был праздник. В принципе, Япония — страна, которая могла бы выдать очень красивые и значительные Игры. Но из-за всех этих вещей я, например, ничего не жду. Будут у нас чемпионы — ну и хорошо. Может, это станет отправной точкой, чтобы поднять спорт.
Но вся история с допингом, как нас исключали, как мы остались без флага, вызвала такое плохое чувство у многих, что теперь надо будет много работать, чтобы вернуть хорошее», — приводит слова Познера сайт «Матч ТВ».
- 22 июля 2021
-
00:48
-
00:29
-
00:14
-
00:11
- 21 июля 2021
-
23:59
-
23:50
-
22:55
-
22:22
-
22:21
-
22:02
-
21:56
-
21:46
-
21:39
-
21:29
-
21:26
-
21:00
-
20:51
-
20:41
-
20:30
-
19:28
-
18:46
-
18:45
-
18:08
-
17:57
-
17:42
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:16
-
17:00
-
16:47
-
16:43
-
16:38
-
16:34
-
16:23