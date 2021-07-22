Владимир Познер: Олимпиада в Токио кажется далёкой или даже ненужной

Известный телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Эта Олимпиада — странная: из-за того, что не будет зрителей, и потому, что долго было непонятно, состоится ли она вообще, плюс то, что её перенесли. Она кажется далёкой или даже ненужной. Она не увлекает.

Если вспомнить остальные Олимпийские игры — задолго до них турнир обсуждался, он волновал, это был праздник. В принципе, Япония — страна, которая могла бы выдать очень красивые и значительные Игры. Но из-за всех этих вещей я, например, ничего не жду. Будут у нас чемпионы — ну и хорошо. Может, это станет отправной точкой, чтобы поднять спорт.

Но вся история с допингом, как нас исключали, как мы остались без флага, вызвала такое плохое чувство у многих, что теперь надо будет много работать, чтобы вернуть хорошее», — приводит слова Познера сайт «Матч ТВ».