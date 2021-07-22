В соцсетях МОК и «Токио-2020» запретили выкладывать фотографии атлетов, встающих на колено

Международный олимпийский комитет и организаторы Олимпийских игр в Токио-2020 запретили публиковать в социальных сетях фотографии спортсменов, преклонивших колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), сообщает The Guardian.

По данным источника, данное распоряжение было дано за несколько часов до первого женского футбольного матча на турнире между сборными Великобритании и Чили. В этом матче игроки обеих команд встали на колено, что было показано в прямом эфире.

Однако ни одно из этих изображений не было размещено в социальных сетях «Токио-2020» и МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин), которые выступят в 33 видах спорта.