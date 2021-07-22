Глава оргкомитета Олимпиады в Токио прокомментировала скандал вокруг шутки о Холокосте

Глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото прокомментировала то, что директора церемоний открытия и закрытия уволили за шутку о Холокосте.
«Мы пересматриваем всю церемонию. Мы обсуждаем, как её провести. Мы хотели бы прийти к выводу как можно скорее.
Церемония открытия уже завтра. Мы подготовимся как следует, чтобы всем было понятно, как её теперь проводить», — приводит слова Хасимото Kyodo.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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