Гандболистка сборной России сообщила о проблемах с режимом на Олимпиаде в Токио

Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева призналась, что у национальной команды есть проблемы с соблюдением режима на Олимпиаде в Токио. По её словам, всему виной смена часовых поясов.

«С режимом пока проблемы: кто засыпает в 3, кто в 4. Я в 5 еле заставила себя уснуть.

Сегодня практически перестроились уже, вчера тоже была хорошая тренировка. Пока работаем в штатном режиме. Решили коллективно позаниматься вчера йогой», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«С каждым днём самочувствие девушек всё лучше, потихоньку приходим в себя. Сегодня была самая весёлая тренировка: по настрою, темпу, настроению. Думаю, дальнейшие результаты пойдут только вверх», — добавил главный тренер сборной России Алексей Алексеев.