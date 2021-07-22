Гандболистка сборной России сообщила о проблемах с режимом на Олимпиаде в Токио
Поделиться
Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева призналась, что у национальной команды есть проблемы с соблюдением режима на Олимпиаде в Токио. По её словам, всему виной смена часовых поясов.
«С режимом пока проблемы: кто засыпает в 3, кто в 4. Я в 5 еле заставила себя уснуть.
Сегодня практически перестроились уже, вчера тоже была хорошая тренировка. Пока работаем в штатном режиме. Решили коллективно позаниматься вчера йогой», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«С каждым днём самочувствие девушек всё лучше, потихоньку приходим в себя. Сегодня была самая весёлая тренировка: по настрою, темпу, настроению. Думаю, дальнейшие результаты пойдут только вверх», — добавил главный тренер сборной России Алексей Алексеев.
Комментарии
- 22 июля 2021
-
09:56
-
09:56
-
09:52
-
09:46
-
09:43
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
09:01
-
09:00
-
08:57
-
08:49
-
08:42
-
08:24
-
08:14
-
08:03
-
07:41
-
02:37
-
01:37
-
00:48
-
00:29
-
00:14
-
00:11
- 21 июля 2021
-
23:59
-
23:50
-
22:55
-
22:22
-
22:21
-
22:02
-
21:56
-
21:46
-
21:39
-
21:29
Партнерский контент