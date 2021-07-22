Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Станислав Поздняков — о ковиде у Ильи Бородина: по нему есть врачебная тайна

Станислав Поздняков — о ковиде у Ильи Бородина: по нему есть врачебная тайна
Комментарии

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о положительном тесте на коронавирус пловца Ильи Бородина.

«Бородин нарушал правила и поэтому заболел? Мы много времени посвятили тому, чтобы провести вакцинацию, больше половины спортсменов прошла её. Но на следующий день 100-процентной гарантии вакцина не может дать. Во Владивостоке не было условий, как на наших европейских базах, где персонал живёт автономно. Таких условий во Владивостоке не было, хотя местные власти делали всё возможное. А по Бородину есть врачебная тайна», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

18-летний Бородин должен был стартовать на дистанциях 200 м и 400 м комплексом.

Новость по теме
Стало известно, кто может заменить заразившегося ковидом пловца Бородина в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021