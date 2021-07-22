Станислав Поздняков — о ковиде у Ильи Бородина: по нему есть врачебная тайна

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о положительном тесте на коронавирус пловца Ильи Бородина.

«Бородин нарушал правила и поэтому заболел? Мы много времени посвятили тому, чтобы провести вакцинацию, больше половины спортсменов прошла её. Но на следующий день 100-процентной гарантии вакцина не может дать. Во Владивостоке не было условий, как на наших европейских базах, где персонал живёт автономно. Таких условий во Владивостоке не было, хотя местные власти делали всё возможное. А по Бородину есть врачебная тайна», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

18-летний Бородин должен был стартовать на дистанциях 200 м и 400 м комплексом.