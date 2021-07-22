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Алексеев рассказал, чем займётся сборная России по гандболу в день открытия Олимпиады

Алексеев рассказал, чем займётся сборная России по гандболу в день открытия Олимпиады
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Тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев рассказал о планах команды в день, когда состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио.

«В церемонии открытия примут участие шесть-семь гандболисток сборной России. Из тех, кто изъявил желание. У остальных будет день теоретических занятий, тренировки не запланировано. Тренерам и персоналу команды принимать участие в церемонии запрещено — только спортсменам», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Эта Олимпиада должна стать самой масштабной по количеству представленных видов спорта — 33 и по их категориям — 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих лиц и делегаций. В Токио с 12 июля введён режим чрезвычайной ситуации. Срок его действия продлится до 22 августа, то есть на всё время Олимпиады.

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