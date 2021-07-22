The Guardian: российские спортсмены начинают Олимпиаду в Токио с менталитетом осаждённых

Английская газета The Guardian опубликовала статью, посвящённую олимпийской сборной России, которая в настоящее время готовится к Олимпиаде в Токио. Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА не могут выступать под государственным флагом, в случае победы вместо гимна России прозвучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.
«На этой неделе российские спортсмены начнут соревноваться в Токио. Им запрещено использовать название государства, флаг и гимн. Они вступают в соревнования с менталитетом осаждённых.
Россия, похоже, колеблется между желанием дать отпор обвинениям в допинге и санкциям в отношении своей олимпийской сборной и надеждой на то, что, если её спортсмены продолжат заниматься спортом, российский флаг вскоре может вернуться на соревнования. Высшие должностные лица осторожно критиковали ВАДА и МОК, ограничиваясь в заявлениях тем, что их главная забота — поддержка спортсменов», — отмечается в статье.
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