Денис Панкратов назвал причину, по которой Олимпиада в Токио может быть отменена
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов назвал причину, по которой организаторы могут отменить проведение соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Токио.
«Организаторы, безусловно, перестраховываются, но возможно всё. Печальные примеры можно привести даже из плавания. Во Франции начался чемпионат страны, а спустя пару дней его завершили досрочно. Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьёзный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр», — приводит слова Панкратова RT на русском.
Ранее у спортсменов уже было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказался и российский пловец Илья Бородин.
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