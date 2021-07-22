Денис Панкратов назвал причину, по которой Олимпиада в Токио может быть отменена

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов назвал причину, по которой организаторы могут отменить проведение соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Токио.

«Организаторы, безусловно, перестраховываются, но возможно всё. Печальные примеры можно привести даже из плавания. Во Франции начался чемпионат страны, а спустя пару дней его завершили досрочно. Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьёзный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр», — приводит слова Панкратова RT на русском.

Ранее у спортсменов уже было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказался и российский пловец Илья Бородин.