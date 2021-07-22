Определились соперники россиян в дзюдо на Олимпиаде

В четверг, 22 июля, в Токио состоялась жеребьёвка олимпийского турнира по дзюдо.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года по дзюдо россиянка Наталья Кузютина в первом поединке весовой категории до 52 килограммов встретится с представительницей Панамы Кристин Хименес.

Индивидуальный турнир по дзюдо пройдёт с 24 по 30 июля, 393 спортсмена из 128 стран разыграют медали в 14 весовых категориях.

Ирина Долговая (до 48 кг) в стартовой схватке сразится с Сонией Бхатта из Непала. Соперницей Дарьи Межецкой (до 57 кг) станет Тунцзюань Лу (Китай), Дарьи Давыдовой (до 63 кг) — Анрикелис Барриос (Венесуэла), Мадины Таймазовой (до 70 кг) — Мария Бернабеу (Испания), Александры Бабинцевой (до 78 кг) — Мари Брансер (Демократическая Республика Конго).

Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), посеянный под первым номером, без борьбы пройдёт во второй круг, в котором сразится с победителем поединка спортсменов из Монголии и Нидерландов. Тамерлан Башаев, который является лидером рейтинга в весе свыше 100 кг, в стартовом круге встретится с Мбагником Ндиайе из Сенегала. Якуб Шамилов (до 66 кг) начнёт турнир схваткой с немцем Себастьяном Зайдлем, Муса Могушков (до 73 кг) — с азербайджанцем Рустамом Оруджевым, Алан Хубецов (до 81 кг) — с Владимиром Золоевым из Киргизии, Михаил Игольников (до 90 кг) — с бенинцем Йово Кельтусом Доссу. Нияз Ильясов (до 100 кг) в первом круге будет свободен, а за выход в третий поспорит с сильнейшим из схватки между дзюдоистами из Венгрии и Латвии.

Спортсмены сборной России, выступающие в командном турнире, без борьбы пройдут во второй раунд соревнований. В четвертьфинале соперником россиян будет победитель поединка между сборными Монголии и Кореи. В случае победы дзюдоисты из России в полуфинале могут встретиться с атлетами из Японии или Германии. В командном турнире, впервые включённом в олимпийскую программу, выступят 12 сборных. В состав команды входят шесть спортсменов: три женщины и три мужчины.