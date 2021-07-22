В Кремле ответили на вопрос, почему Путина не будет на Олимпиаде в Токио

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, ответил на вопрос, почему глава государства не приедет на летние Олимпийские игры в Токио (Япония).

«Президента никто не будет представлять. От Российской Федерации я, честно говоря, точно не знаю, кто будет. Этот год особенный, и есть особенный режим проведения мероприятия. Он президента не смутил. Это та данность, в которой нам приходится работать», — приводит слова Дмитрия Пескова «Р-Спорт».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.