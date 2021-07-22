Юлия Ефимова обратилась к подписчикам с вопросом об Олимпиаде. Губерниев отреагировал
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова обратилась к подписчикам с вопросом на тему Олимпиады в преддверии старта Игр в Токио (Япония).
«Сколько олимпийских колец на фото?» — подписала она соответствующий снимок.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
В комментариях к посту отметился известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Юля, ты персик», — написал он.
Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на Олимпийские игры на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.
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