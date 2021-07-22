Юлия Ефимова обратилась к подписчикам с вопросом об Олимпиаде. Губерниев отреагировал

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова обратилась к подписчикам с вопросом на тему Олимпиады в преддверии старта Игр в Токио (Япония).

«Сколько олимпийских колец на фото?» — подписала она соответствующий снимок.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

В комментариях к посту отметился известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Юля, ты персик», — написал он.

Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на Олимпийские игры на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.