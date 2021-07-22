Николай Валуев дал совет российским олимпийцам перед Играми в Токио

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев обратился к российским олимпийцам в преддверии летних Игр в Токио (Япония).
«Сейчас им просто нужно тренироваться как ни в чём не бывало. Во время подготовки к боям я никогда не читал прессу. То же могу посоветовать и ребятам. Их задача — работать, а не изучать новости. Они приехали в Токио выступать, а не на экскурсию, должны соблюдать установленные правила», — приводит слова Валуева «RT на русском».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 22 июля 2021
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