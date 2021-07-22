Капитану сборной Германии по хоккею на траве разрешили играть с ЛГБТ-повязкой на ОИ

Нике Лоренц, капитану женской сборной Германии по хоккею на траве на Олимпиаде в Токио, разрешили играть с радужной повязкой, символизирующей поддержку ЛГБТ-движения. Об этом сообщает Inside the Games.
Таким образом, 24-летняя Лоренц выведет команду Германии с радужной повязкой на гетрах на первый матч на ОИ с Великобританией, который состоится 25 июля.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Олимпийских игр в Токио — 2020 разрешили публиковать в социальных сетях фотографии спортсменов, преклонивших колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Изначально МОК запретил публиковать соответствующие фотографии за несколько часов до первого женского футбольного матча на турнире между сборными Великобритании и Чили. В этом матче игроки обеих команд встали на колено, что было показано в прямом эфире. Однако ни одно из этих изображений не было размещено в социальных сетях «Токио-2020» и МОК.
- 22 июля 2021
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