Новак Джокович — о возможности завоевать «Золотой шлем»: на кону история

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал возможность получить «Золотой шлем» (четыре «Больших шлема» плюс олимпийская золотая медаль в том же году).
«Мне ещё предстоит пройти долгий путь. Я поставил себя в очень выгодное положение. Но буду действовать очень медленно и осторожно. Это подход, который мне нужен, потому что в прошлом я, вероятно, не был полностью опытен в этом методе. Я начал чувствовать, что вокруг было много отвлекающих факторов, которые влияли на мою производительность. Знаю, что на кону много всего, на кону история. Для меня большая честь находиться в таком положении. Я очень усердно работал, чтобы быть здесь, со своей командой, конечно. Но давайте поговорим об истории, если всё пойдет хорошо», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 22 июля 2021
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