Корейская лучница побила олимпийский рекорд в квалификации Игр-2020, Перова — восьмая

На летних Олимпийских играх в Токио (Япония) завершились предварительные соревнования в стрельбе из лука у женщин. Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Южной Кореи Сан Ан, установившая олимпийский рекорд (680). Второе и третье места заняли её соотечественницы Минхээ Чан (677) и Чхэ-ён Кан (675) соответственно.
Россиянка Ксения Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651), Светлана Гомбоева — 45-й (630). В ходе соревнований Гомбоевой стало плохо.
В квалификации соревнований в командном зачёте сборная России заняла шестую позицию (1945). Первой с олимпийским рекордом стала сборная Южной Кореи (2032).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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