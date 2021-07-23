Питиримова и Курочкина стали четвёртыми в своём заезде в академической гребле на ОИ

Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина стали четвёртыми в предварительном заезде двоек в академической гребле на Олимпийских играх в Токио. В полуфинал вышли спортсменки из Румынии, Канады и Италии.

Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды.

1. Румыния — 6.49,79

2. Канада — 6.57,69

3. Италия — 6.59,58

4. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.03,96

Россиянки ещё имеют шанс пройти в следующую стадию, так как для 4-5-го мест будет дополнительный заезд, из которого последняя команда не пройдёт дальше.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.