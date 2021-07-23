Гребцы из Нидерландов установили олимпийский рекорд в квалификации на Играх-2020

Представители Нидерландов Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк установили олимпийский рекорд в предварительном заезде двоек в рамках соревнований по академической гребле на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Они выиграли четвёртый заезд с результатом 6.08,38.
Российские гребцы Илья Кондратьев и Андрей Потапкин стали третьими (6.16,09) в первом предварительном заезде и вышли в полуфинал.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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