Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Гребцы из Нидерландов установили олимпийский рекорд в квалификации на Играх-2020

Гребцы из Нидерландов установили олимпийский рекорд в квалификации на Играх-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Представители Нидерландов Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк установили олимпийский рекорд в предварительном заезде двоек в рамках соревнований по академической гребле на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Они выиграли четвёртый заезд с результатом 6.08,38.

Российские гребцы Илья Кондратьев и Андрей Потапкин стали третьими (6.16,09) в первом предварительном заезде и вышли в полуфинал.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Новость по теме
Кондратьев и Потапкин вышли в полуфинал турнира Олимпиады по академической гребле
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021