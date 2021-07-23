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Дмитрий Губерниев — о результате Пракатень: нормально, Анечка! Спокойно, милая!

Дмитрий Губерниев — о результате Пракатень: нормально, Анечка! Спокойно, милая!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успешный результат россиянки Анны Пракатень на старте летних Олимпийских игр в Токио. Спортсменка, выступающая в академической гребле, финишировала первой в своём квалификационном заезде на дистанции 2000 м и вышла в четвертьфинал.

«Нормально, Анечка! Спокойно, милая! Первая высота взята!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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