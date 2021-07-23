Стало известно состояние российской лучницы, потерявшей сознание на Олимпиаде в Токио

Российская лучница Ксения Перова поделилась новой информацией о Светлане Гомбоевой, которая потеряла сознание в ходе квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио.

«Со Светой уже всё нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Её уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», — приводит слова Перовой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.

В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место. Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651).