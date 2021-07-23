Тренер российских лучников: на ОИ у нас в соперниках Украина и США. Нормально, не Корея

Тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов оценил выступление подопечных в квалификации на Олимпийских играх в Токио. Ксения Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651), Светлана Гомбоева — 45-й (630). В командном зачёте сборная России заняла шестую позицию.

«Мы заняли шестое место в квалификационном раунде. У нас в соперниках будут сборные Украины и США. Более или менее нормально, не Корея.



В какой-то степени сказалась молодость. Светлана Гомбоева — самая молодая спортсменка, в этом году в Лозанне она выиграла золото, плюс в командных соревнованиях девочки стали чемпионками Европы. Ксения Перова довольна результатом, но у неё восьмое место, придётся встречаться с лидерами. Мы делаем ставку на команду, плюс впервые на Олимпиаде разыгрывается микст. Расклад будет зависеть от того, как выступит Галсан Базаржапов. Надеемся на успешные выступления», — цитирует Попова «РИА Новости».