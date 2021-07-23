На Олимпиаде в Токио организатор использовал слово «Россия», несмотря на запрет

Во время соревнований по академической гребле на Олимпийских играх в Токио координатор несколько раз использовала слово «Россия», несмотря на запрет. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Координатор использовала слово «Россия», пытаясь указать верное направление гребцам Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину, которые после финиша плыли не в ту сторону. При этом журналистам, которые использовали слово «Россия» на пресс-конференции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запрещали это делать, указывая на то, что такой команды на соревнованиях нет.
Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА не могут выступать под государственным флагом, в случае победы вместо гимна России прозвучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.
- 23 июля 2021
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