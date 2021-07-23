Чешские спортсменки, выступающие в пляжном волейболе, не сыграют на Олимпиаде из-за ковида

Чешские спортсменки, выступающие в пляжном волейболе, Барбара Германова и Маркета Слукова снялись с олимпийских соревнований, сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпийских игр.

Чешская женская команда по пляжному волейболу больше не может участвовать в турнире из-за обнаружения коронавируса. Их соперникам будут начислены очки в соответствии со Спортивными правилами Токио 2020 COVID-19 для пляжного волейбола. Все остальные матчи в группе не будут затронуты этим инцидентом и пройдут по расписанию.

Это не первый случай заражения коронавирусом в чешской национальной сборной. Уже четыре её члена находятся на карантине.

«Ситуация серьёзная, но мы сделали всё возможное с самого начала этой проблемы, чтобы остановить распространение. К сожалению, мы не избежали спортивных трагедий, мне очень жаль», — приводит слова Мартина Доктора, спортивного директора команды, сайт Олимпийского комитета Чехии.