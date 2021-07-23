Журова: МОК правильно определил границы России, но Украина подключила серьёзные рычаги

Депутат Госдумы конькобежка Светлана Журова прокомментировала то, что Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио (Япония) сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.



«Видимо, сначала кто-то ошибся по злому или не по злому умыслу. Вы же понимаете, что сразу устроила Украина? Мы-то порадовались, в СМИ написали, что МОК наконец-то правильно определил границы РФ. А Украина тут же подала протесты, подключили серьёзные рычаги — и всё поменялось. Наверняка мы во всех случаях, когда Крым определяется как Украина, на уровне МИДа пишем ноты и возмущения. Мы все протесты пишем, но у МОК есть своё видение этого. К сожалению для нас, Крым они видят в составе Украины.



Вспомните, это та же история, как с нашим флагом на чемпионате мира по шашкам: половина турнира была сыграна под российским флагом, вдруг они подумали: «Шашки — не олимпийский вид спорта, но это же не значит, что Россия должна играть под своим флагом». Сразу сделали замечание, флаг убрали, помешав спортсменке закончить игру. Здесь примерно так же. На чемпионате мира по хоккею убирали флаги с площади.



Я уверена, что МИД России точно будет реагировать на это. Но МОК ничего не изменит. Они, как европейцы, Евросоюз, Америка уверены, что Крым — это украинская территория», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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