Токио регистрирует 1359 ежедневных случаев заболевания коронавирусом

Власти Токио объявили о 1359 ежедневных случаях заражения коронавирусом, сообщает Kyodo.
Эта цифра увеличилась на 88 человек по сравнению с пятницей на прошлой неделе, в результате чего среднее число случаев инфицирования достигло 1386 в день, что на 46,5 процента больше, чем на предыдущей неделе. В настоящее время в Токио действует четвёртое чрезвычайное положение по коронавирусу до 22 августа.
Широко распространено опасение, что Олимпийские игры станут событием, провоцирующим рост заболевания, при этом особое беспокойство вызывает передача более заразного дельта-варианта вируса.
Эксперты в области здравоохранения, консультирующие столичное правительство, предупредили о возможной критической ситуации с коронавирусом в Токио, если вирус продолжит распространяться нынешними темпами. Они подсчитали, что ежедневное инфицирование ковидом в столице может достичь рекордного уровня — около 2600 случаев в день. По этой причине растёт обеспокоенность общественности тем, что инфекция может достичь рекордных высот во время Олимпиады.
7 января Токио установил свой текущий рекорд с 2520 ежедневными заражениями.
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