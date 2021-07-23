Юлия Ефимова: не понимаю, как можно меня спрашивать о 200-метровке. Какие ко мне вопросы?

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала то, что не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.
«Я просто не понимаю, как можно меня спрашивать (о 200-метровке. — Прим. «Чемпионата»). Мне десять раз сказали через интервью, что окончательное решение принято: я не плыву 200.
Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы. У меня есть своя дистанция, я к ней готовилась. Я буду показывать максимальный результат, буду работать, стараться, просто так без борьбы не сдамся», — рассказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».
- 23 июля 2021
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