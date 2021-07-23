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Юлия Ефимова: не понимаю, как можно меня спрашивать о 200-метровке. Какие ко мне вопросы?

Юлия Ефимова: не понимаю, как можно меня спрашивать о 200-метровке. Какие ко мне вопросы?
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала то, что не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.

«Я просто не понимаю, как можно меня спрашивать (о 200-метровке. — Прим. «Чемпионата»). Мне десять раз сказали через интервью, что окончательное решение принято: я не плыву 200.

Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы. У меня есть своя дистанция, я к ней готовилась. Я буду показывать максимальный результат, буду работать, стараться, просто так без борьбы не сдамся», — рассказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

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