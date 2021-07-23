Юлия Ефимова поздравила подписчиков с началом Олимпиады в Токио
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова в своём «инстаграме» поздравила подписчиков с началом Олимпийских Игр в Токио.
«Ну что ж, мои 4-е Олимпийские игры! Рада снова быть тут. С открытием! Мы начинаем завтра», — гласит подпись Ефимовой в «Инстаграме».
Публикация полностью доступна в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.
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