Юлия Ефимова поздравила подписчиков с началом Олимпиады в Токио

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова в своём «инстаграме» поздравила подписчиков с началом Олимпийских Игр в Токио.

«Ну что ж, мои 4-е Олимпийские игры! Рада снова быть тут. С открытием! Мы начинаем завтра», — гласит подпись Ефимовой в «Инстаграме».

Публикация полностью доступна в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.

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