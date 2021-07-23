Червиченко: россиян на Олимпиаде видно издалека. Это большая заслуга руководителя страны

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий по поводу российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.
«Российских спортсменов было видно издалека. Считаю, это большая заслуга и руководителя страны, и умных людей, что мы не топаем ногами и не говорим: «Ну и хрен вам, тогда мы никуда не поедем».
Какая разница как это выглядит? Всё равно все всё понимают: кто выступает, чьи будут завоёванные медали. К сожалению, на сегодняшний день сложилось так, что мы не можем гонять этих негодяев из ВАДА. Сейчас они правят балом, в данной ситуации они являются хозяевами положения. Думаю, оно скоро изменится, и мы тоже станем рулящей силой. Надо сжимать зубы и спокойно относиться к различным условиям, но продолжать гнуть свою линию. Наша форма в цветах национального флага — очередное тому доказательство. Мы злобу помним, сохраняем, но пока идём в общем кильватере», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 23 июля 2021
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