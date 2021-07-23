Владлена Бобровникова: Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!

Олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, левая полусредняя команды «Ростов-Дон» и сборной России по гандболу Владлена Бобровникова поделилась впечатлениями о церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
«Церемония открытия Олимпийских игр! Всё началось с замечательного общения спортсменов возле дома ROC, перед отъездом на стадион, поболтали с теннисистами, с Леночкой Весниной пофоткались!
Путь был нелёгкий, было жарко, маска была плотная, и нужно было находиться всегда в ней, долго шли, но когда зашли на стадион… гордость и эмоции переполняли! Мурашки по коже от того, что ты часть всего этого олимпийского праздника!
P.S. Все написали, что видели меня по ТВ, и даже родственники с Сардинии (родины мужа). Очень приятно! Ну, всё, Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!» — написала Бобровникова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Владлены Бобровниковой в «Инстаграме».
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 23 июля 2021
-
22:23
-
22:09
-
21:59
-
21:43
-
21:38
-
21:26
-
21:07
-
21:00
-
20:51
-
20:38
-
20:19
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:29
-
19:13
-
19:06
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:23
-
17:14
-
16:59
-
16:05
-
15:57
-
15:30