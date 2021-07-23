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Владлена Бобровникова: Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!

Владлена Бобровникова: Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!
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Олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, левая полусредняя команды «Ростов-Дон» и сборной России по гандболу Владлена Бобровникова поделилась впечатлениями о церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

«Церемония открытия Олимпийских игр! Всё началось с замечательного общения спортсменов возле дома ROC, перед отъездом на стадион, поболтали с теннисистами, с Леночкой Весниной пофоткались!

Путь был нелёгкий, было жарко, маска была плотная, и нужно было находиться всегда в ней, долго шли, но когда зашли на стадион… гордость и эмоции переполняли! Мурашки по коже от того, что ты часть всего этого олимпийского праздника!

P.S. Все написали, что видели меня по ТВ, и даже родственники с Сардинии (родины мужа). Очень приятно! Ну, всё, Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!» — написала Бобровникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Владлены Бобровниковой в «Инстаграме».

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