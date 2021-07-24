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Олимпийские игры — 2020, 24 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

24 июля на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) пройдут соревнования с участием российских спортсменов по 11 видам спорта и будут разыграны первые 11 комплектов наград.



Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований по видам спорта. 24 июля 2021 года (время московское)

02:25, 04:40. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. «Матч ТВ».

09:30. Стрельба. Пневматический пистолет. Мужчины. Первый канал



03.45, 11:55, 14:20. Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины «Матч ТВ».

04:00, 05:00, 10:50, 12:20. Спортивная гимнастика. Мужчины. Первый канал



04:15. Баскетбол 3х3. Женщины. Россия – Япония. «Россия 1».

08:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Россия – Китай. Первый канал.

09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия – Китай. Первый канал.

13:45. Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия – Нидерланды. Первый канал.

06:55. Бадминтон. Мужчины. Пары. Россия – Дания. «Матч ТВ».

08:15. Волейбол. Мужчины. Россия – Аргентина. «Матч ТВ».

10:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Испания. Первый канал.

10:45. Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины. «Матч ТВ».

11:00 Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Мужчины. До 60 кг. «Россия 1».

13:00. Плавание. Первый канал.

13:45. Водное поло. Женщины. Россия – Китай. «Россия 1».

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