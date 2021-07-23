Олимпиада-2020. 24 июля. У России должна быть первая медаль! Может, даже золотая

Летние Олимпийские игры – 2020 в Токио объявлены открытыми. С опозданием на год, но в этом нет ничего страшного. Главное, что спортивные соревнования уже начались, и в субботу, 24 июля, будут разыграны первые комплекты наград. Пока немного – 11 из 339.
Медали будут разыграны в семи различных видах спорта: велоспорте, дзюдо, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетике и фехтовании.
Главный вопрос, который беспокоит большинство российских болельщиков: когда же у нашей сборной будет первая медаль Олимпиады? И кто сможет её завоевать? Ответ должен порадовать поклонников команды: уже в первый день наши могут завоевать несколько наград.
В стрельбе неплохие шансы есть у Анастасии Галашиной, специализирующейся на стрельбе из винтовки с 10 метров. Но куда больше болельщики могут рассчитывать на «пистолетчиков»: Вадима Мухаметьянова и особенно действующего чемпиона мира Артёма Черноусова.
На двух последних Олимпиадах первое золото сборной России приносили дзюдоисты. Есть ли у них шансы сделать это в третий раз? Конечно! Роберт Мшвидобадзе выиграл российский отбор в команду у чемпиона мира 2021 года Яго Абуладзе, так что и всех остальных победить явно готов. Постарается приятно удивить болельщиков и Ирина Долгова (до 48 кг).
Но, пожалуй, больше всего шансов на медаль у России в фехтовании. 24 июля состоится розыгрыш наград в мужской сабле (в составе нашей команды: Ибрагимов, Решетников и Лоханов) и в женской шпаге (сражаться под флагом ОКР будут Колобова, Муртазаева и Личагина).
Также медаль будет разыграна в шоссейной велогонке у мужчин, но у Сивакова, Власова и Закарина, пожалуй, не так уж много шансов приятно удивить российских болельщиков.
Готовы россияне побороться за медаль и в стрельбе из лука. В соревнованиях смешанных пар Ксения Перова и Галсан Базаржапов начнут с противостояния с Турцией в 1/8 финала. Казалось бы, всё просто: надо выиграть четыре встречи подряд. Но к этому стремятся все.
В тхэквондо проявить себя постарается Михаил Артамонов (до 58 кг), а в тяжёлой атлетике – Кристина Соболь (до 49 кг) – одна из двух тяжелоатлетов из России на Олимпиаде.
Непростой путь к медалям начнут бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов, пляжные волейболисты Илья Лешуков и Константин Семёнов, игроки в настольный теннис Яна Носкова и Кирилл Скачков, а также представители большого тенниса: Даниил Медведев, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и пары Хачанов/Рублёв и Кудерметова/Веснина.
А ещё к снарядам выйдут гимнасты. Белявский, Нагорный, Аблязин, Далалоян, Поляшов и Карцев до медалей сразу же точно не доберутся, но могут сделать широкий шаг к ним в квалификации.
Первые бои пройдут в женском боксе: на ринг выйдут Саадат Далгатова и Людмила Воронцова.
В командных видах спорта до медалей пока далеко, но борьба за них начнётся.
В баскетболе 3х3 мужская и женская сборные проведут по два матча. Девушки сыграют с Японией и Китаем, а парни – с Китаем и Нидерландами, соответственно.
Мужская сборная России по волейболу встретится с Аргентиной, а женская команда по водному поло в первом туре Олимпиады сойдётся с командой Китая.
24 июня, суббота. День первый
Расписание финалов. Разыгрывается 11 комплектов наград
04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м.
05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка.
07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А.
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство.
08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м.
12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг.
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг.
15:00. Фехтование. Женщины. Шпага.
15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля.
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг.
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг.
Полное расписание соревнований
02:30. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Утешительные заезды
02:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация
03:00. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Утешительные заезды
03:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
03:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
03:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
03:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд
03:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд
03:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Италия – Канада
03:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Норвегия – Бразилия
03:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Предварительный раунд
03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур
03:00. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/32 финала
03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойная парная. Утешительные заезды
03:30. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/8 финала
03:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Япония – Австралия
03:40. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды
03:45. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Предварительный раунд
03:50. Академическая гребля. Женщины. Парные заезды
03:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа В
03:55. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/32 финала
04:00. Софтбол. Групповой раунд. 3-й тур. Австралия – Канада
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Квалификация
04:00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Квалификация
04:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Предварительный раунд
04:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Новая Зеландия – Индия
04:15. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – Япония
04:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Предварительный раунд
04:20. Академическая гребля. Мужчины. Парные заезды
04:30. Настольный теннис. Микст. 1/8 финала
04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
04:40. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Китай – Румыния
04:50. Академическая гребля. Женщины – лёгкий вес. Двойка парная. Предварительные заезды
04:50. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/16 финала
05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/16 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/16 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/16 финала
05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка
05:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Франция – Аргентина
05:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/32 финала
05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг
05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1-й круг
05:05. Волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Бразилия – Тунис
05:10. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/16 финала
05:20. Академическая гребля. Мужчины – лёгкий вес. Двойка парная. Предварительные заезды
05:20. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/16 финала
05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Польша – Латвия
05:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/16 финала
05:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Нидерланды – Бельгия
05:50. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка. Заезды
06:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Китай – Сербия
06:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка. Заезды
06:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Аргентина – Испания
06:20. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/8 финала
06:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация
06:40. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/8 финала
06:50. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/8 финала
07:20. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/4 финала
07:35. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/8 финала
07:40. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала
07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А
08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – Китай
08:00. Водное поло. Женщины. Группа В. 1-й тур. Япония – США
08:00. Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. Канада – Австралия
08:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. 1/4 финала
08:15. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Швеция – Бахрейн
08:15. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й раунд
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/4 финала
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/2 финала
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. За 3-е место
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал
08:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. 1/4 финала
08:20. Волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Россия – Аргентина
08:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния – Япония
08:30. Софтбол. Групповой раунд. 3-й тур. США – Мексика
08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
08:30. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/4 финала
09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия – Китай
09:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1-й раунд
09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур
09:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Сербия – Нидерланды
09:25. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/4 финала
10:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. 1/2 финала
10:15. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Германия – Испания
10:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. 1/2 финала
10:25. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Япония – Венесуэла
10:30. Футбол. Женщины. Группа Е. 2-й тур. Чили – Канада
11:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/16 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/16 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/16 финала
11:00. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Утешительный раунд
11:00. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. 1-й день
11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. 1-й день
11:00. Футбол. Женщины. Группа F. 2-й тур. Китай – Замбия
11:15. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Утешительный раунд
11:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Италия – Монголия
11:30. Футбол. Женщины. Группа G. 2-й тур. Швеция – Австралия
11:35. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/2 финала
11:50. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/2 финала
11:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. США – Франция
12:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд
12:00. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/2 финала
12:10. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. За 3-е место
12:20. Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. ЮАР – Испания
12:20. Водное поло. Женщины. Группа В. 1-й тур. Китай – Россия
12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал
12:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Великобритания – ЮАР
12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Латвия – Бельгия
12:40. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. За 3-е место
12:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/2 финала
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал
13:00. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы
13:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Утешительный раунд
13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Канада – Германия
13:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Япония – Польша
13:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Утешительный раунд
13:30. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Португалия – Египет
13:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы
13:30. Фехтование. Женщины. Шпага. За 3-е место
13:30. Футбол. Женщины. Группа Е. 2-й тур. Япония – Великобритания
13:40. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Польша – Иран
13:50. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14:00. Софтбол. Групповой раунд. 3-й тур. Япония – Италия
14:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. За 3-е место
14:00. Футбол. Женщины. Группа F. 2-й тур. Нидерланды – Бразилия
14:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. За 3-е место
14:15. Фехтование. Мужчины. Сабля. За 3-е место
14:20. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы
14:30. Футбол. Женщины. Группа G. 2-й тур. Новая Зеландия – США
14:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 1-й тур. Нидерланды – Индия
15:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия – США
15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал
15:05. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Предварительные заплывы
15:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 1-й тур. Ирландия – ЮАР
15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция – Италия
15:25. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Предварительные заплывы
15:30. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Дания – Япония
15:45. Волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. США – Франция
15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал
16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды – Россия
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Финал
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал
16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Бельгия – Япония.
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