Олимпиада-2020. 24 июля. У России должна быть первая медаль! Может, даже золотая

В первый день Олимпиады будет разыграно 11 комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Летние Олимпийские игры – 2020 в Токио объявлены открытыми. С опозданием на год, но в этом нет ничего страшного. Главное, что спортивные соревнования уже начались, и в субботу, 24 июля, будут разыграны первые комплекты наград. Пока немного – 11 из 339.

Медали будут разыграны в семи различных видах спорта: велоспорте, дзюдо, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетике и фехтовании.

Главный вопрос, который беспокоит большинство российских болельщиков: когда же у нашей сборной будет первая медаль Олимпиады? И кто сможет её завоевать? Ответ должен порадовать поклонников команды: уже в первый день наши могут завоевать несколько наград.

В стрельбе неплохие шансы есть у Анастасии Галашиной, специализирующейся на стрельбе из винтовки с 10 метров. Но куда больше болельщики могут рассчитывать на «пистолетчиков»: Вадима Мухаметьянова и особенно действующего чемпиона мира Артёма Черноусова.

На двух последних Олимпиадах первое золото сборной России приносили дзюдоисты. Есть ли у них шансы сделать это в третий раз? Конечно! Роберт Мшвидобадзе выиграл российский отбор в команду у чемпиона мира 2021 года Яго Абуладзе, так что и всех остальных победить явно готов. Постарается приятно удивить болельщиков и Ирина Долгова (до 48 кг).

Но, пожалуй, больше всего шансов на медаль у России в фехтовании. 24 июля состоится розыгрыш наград в мужской сабле (в составе нашей команды: Ибрагимов, Решетников и Лоханов) и в женской шпаге (сражаться под флагом ОКР будут Колобова, Муртазаева и Личагина).

Также медаль будет разыграна в шоссейной велогонке у мужчин, но у Сивакова, Власова и Закарина, пожалуй, не так уж много шансов приятно удивить российских болельщиков.

Готовы россияне побороться за медаль и в стрельбе из лука. В соревнованиях смешанных пар Ксения Перова и Галсан Базаржапов начнут с противостояния с Турцией в 1/8 финала. Казалось бы, всё просто: надо выиграть четыре встречи подряд. Но к этому стремятся все.

В тхэквондо проявить себя постарается Михаил Артамонов (до 58 кг), а в тяжёлой атлетике – Кристина Соболь (до 49 кг) – одна из двух тяжелоатлетов из России на Олимпиаде.

Непростой путь к медалям начнут бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов, пляжные волейболисты Илья Лешуков и Константин Семёнов, игроки в настольный теннис Яна Носкова и Кирилл Скачков, а также представители большого тенниса: Даниил Медведев, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и пары Хачанов/Рублёв и Кудерметова/Веснина.

А ещё к снарядам выйдут гимнасты. Белявский, Нагорный, Аблязин, Далалоян, Поляшов и Карцев до медалей сразу же точно не доберутся, но могут сделать широкий шаг к ним в квалификации.

Первые бои пройдут в женском боксе: на ринг выйдут Саадат Далгатова и Людмила Воронцова.

В командных видах спорта до медалей пока далеко, но борьба за них начнётся.

В баскетболе 3х3 мужская и женская сборные проведут по два матча. Девушки сыграют с Японией и Китаем, а парни – с Китаем и Нидерландами, соответственно.

Мужская сборная России по волейболу встретится с Аргентиной, а женская команда по водному поло в первом туре Олимпиады сойдётся с командой Китая.

24 июня, суббота. День первый

Расписание финалов. Разыгрывается 11 комплектов наград

04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м.

05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка.

07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А.

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство.

08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м.

12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг.

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг.

15:00. Фехтование. Женщины. Шпага.

15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля.

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг.

Полное расписание соревнований

02:30. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Утешительные заезды

02:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация

03:00. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Утешительные заезды

03:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

03:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

03:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд

03:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд

03:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд

03:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Италия – Канада

03:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Норвегия – Бразилия

03:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Предварительный раунд

03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур

03:00. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/32 финала

03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойная парная. Утешительные заезды

03:30. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/8 финала

03:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Япония – Австралия

03:40. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды

03:45. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Предварительный раунд

03:50. Академическая гребля. Женщины. Парные заезды

03:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа В

03:55. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/32 финала

04:00. Софтбол. Групповой раунд. 3-й тур. Австралия – Канада

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Квалификация

04:00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Квалификация

04:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Предварительный раунд

04:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Новая Зеландия – Индия

04:15. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – Япония

04:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Предварительный раунд

04:20. Академическая гребля. Мужчины. Парные заезды

04:30. Настольный теннис. Микст. 1/8 финала

04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

04:40. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Китай – Румыния

04:50. Академическая гребля. Женщины – лёгкий вес. Двойка парная. Предварительные заезды

04:50. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/16 финала

05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/16 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/16 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/16 финала

05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

05:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Франция – Аргентина

05:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/32 финала

05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг

05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1-й круг

05:05. Волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Бразилия – Тунис

05:10. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/16 финала

05:20. Академическая гребля. Мужчины – лёгкий вес. Двойка парная. Предварительные заезды

05:20. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/16 финала

05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Польша – Латвия

05:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/16 финала

05:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Нидерланды – Бельгия

05:50. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка. Заезды

06:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Китай – Сербия

06:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка. Заезды

06:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Аргентина – Испания

06:20. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/8 финала

06:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация

06:40. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/8 финала

06:50. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/8 финала

07:20. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/4 финала

07:35. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/8 финала

07:40. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала

07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А

08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – Китай

08:00. Водное поло. Женщины. Группа В. 1-й тур. Япония – США

08:00. Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. Канада – Австралия

08:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. 1/4 финала

08:15. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Швеция – Бахрейн

08:15. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й раунд

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/4 финала

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/2 финала

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. За 3-е место

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал

08:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. 1/4 финала

08:20. Волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Россия – Аргентина

08:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния – Япония

08:30. Софтбол. Групповой раунд. 3-й тур. США – Мексика

08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

08:30. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/4 финала

09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия – Китай

09:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1-й раунд

09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур

09:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Сербия – Нидерланды

09:25. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/4 финала

10:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. 1/2 финала

10:15. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Германия – Испания

10:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. 1/2 финала

10:25. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Япония – Венесуэла

10:30. Футбол. Женщины. Группа Е. 2-й тур. Чили – Канада

11:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/16 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/16 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/16 финала

11:00. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Утешительный раунд

11:00. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. 1-й день

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. 1-й день

11:00. Футбол. Женщины. Группа F. 2-й тур. Китай – Замбия

11:15. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Утешительный раунд

11:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Италия – Монголия

11:30. Футбол. Женщины. Группа G. 2-й тур. Швеция – Австралия

11:35. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/2 финала

11:50. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/2 финала

11:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. США – Франция

12:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд

12:00. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/2 финала

12:10. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. За 3-е место

12:20. Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. ЮАР – Испания

12:20. Водное поло. Женщины. Группа В. 1-й тур. Китай – Россия

12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал

12:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Великобритания – ЮАР

12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Латвия – Бельгия

12:40. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. За 3-е место

12:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/2 финала

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал

13:00. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы

13:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Утешительный раунд

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Канада – Германия

13:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Япония – Польша

13:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Утешительный раунд

13:30. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Португалия – Египет

13:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы

13:30. Фехтование. Женщины. Шпага. За 3-е место

13:30. Футбол. Женщины. Группа Е. 2-й тур. Япония – Великобритания

13:40. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Польша – Иран

13:50. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Предварительные заплывы

14:00. Софтбол. Групповой раунд. 3-й тур. Япония – Италия

14:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. За 3-е место

14:00. Футбол. Женщины. Группа F. 2-й тур. Нидерланды – Бразилия

14:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. За 3-е место

14:15. Фехтование. Мужчины. Сабля. За 3-е место

14:20. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы

14:30. Футбол. Женщины. Группа G. 2-й тур. Новая Зеландия – США

14:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 1-й тур. Нидерланды – Индия

15:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия – США

15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал

15:05. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Предварительные заплывы

15:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 1-й тур. Ирландия – ЮАР

15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция – Италия

15:25. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Предварительные заплывы

15:30. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Дания – Япония

15:45. Волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. США – Франция

15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал

16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды – Россия

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Финал

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Бельгия – Япония.