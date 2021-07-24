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Соревнования по академической гребле на ОИ-2020 перенесены из-за плохих погодных условий

Соревнования по академической гребле на ОИ-2020 перенесены из-за плохих погодных условий
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Соревнования по академической гребле на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) перенесены из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Олимпийский оргкомитет России в «телеграме».

Новые даты будут объявлены позднее. Из команды ОКР выступать должны были Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), а также Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, лёгкий вес).

Напомним, вчера состоялась церемония открытия Олимпийских Игр в Токио. Российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

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