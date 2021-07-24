Американского спортсмена не пустили в Олимпийскую деревню

Ален Хаджич, фехтовальщик олимпийской сборной США, находящийся под следствием по обвинению в сексуальных домогательствах, в четверг проиграл апелляцию о переезде в Олимпийскую деревню за день до открытия Игр в Токио. Об этом сообщает USA Today.

Суд оставил в силе ограничения, наложенные на Хаджича, и запретил ему оставаться со своими товарищами по команде, сказал адвокат Майкл Пальма, представляющий спортсмена. Сам же представитель сборной США остановился в отеле примерно в 30 минутах езды от Олимпийской деревни.

Напомним, в мае, после того как Хаджич квалифицировался в олимпийскую сборную по фехтованию, три девушки сообщили, что спортсмен совершил в отношении них сексуальные домогательства во время отдельных инцидентов в период с 2013 по 2015 год. 2 июня его временно отстранили от сборной, а сам фехтовальщик отрицал все обвинения.