12-летняя участница Олимпиады-2020 выступила с речью

12-летняя сирийская спортсменка Хенд Заза, которая будет самой молодой участницей Олимпийских игр в Токио, произнесла речь перед стартом соревнований.



«Настольный теннис дал мне всё и научил меня быть сильным человеком, уверенным в себе. Он научил терпению. Мы бросаем вызов всем условиям и можем держать ситуацию под контролем. Когда начинаем играть, то забываем обо всём и думаем лишь о выступлении. Мы тренируемся, чтобы бросить вызов всему миру, и готовы принять этот вызов.

Я мечтала отобраться на Игры в Токио с 2016 года и усердно тренировалась. Это мой первый шаг к Олимпиаде. Несмотря на все сложности, я не брошу играть. Настольный теннис — это вся моя жизнь. Всё своё время я посвятила игре, а также обучению.

Я работаю над тем, чтобы у меня было светлое будущее, стремлюсь стать чемпионкой мира и Олимпийских игр, а также фармацевтом или юристом. Если день прошёл без тренировки, я чувствую, что мне чего-то не хватает. Это плохой день.

Спорт — это здорово для девочки. Занятия спортом делают её особенной, тем более если она настойчива и решительна. Они делают её выдающимся человеком, который что-то понимает, ведь спорт — это жизнь.

Хочу сделать сирийский народ счастливым. Не только своими достижениями, но и всем нашим спортом. Мы скажем им, что готовы к этому и что очень их любим», — сказала Заза на пресс-конференции.