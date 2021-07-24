Кристина Соболь не смогла показать результат на турнире ОИ-2020 по тяжёлой атлетике

В Токио (Япония) на стадионе «Токио Интернешнл Форум» проходят Олимпийские соревнования в тяжёлой атлетике у женщин (до 49 кг) в группе B, где представительница России Кристина Соболь не сумела показать результат – у неё зафиксированы три неудачные попытки в рывке (две по 80 кг и одна на 81 кг). При этом Кристина не была допущена до толчка.
Лидирует в группе B представительница Кубы Монтеро Рамос, сумевшая взять 82 кг в лучшей попытке.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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