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Кристина Соболь не смогла показать результат на турнире ОИ-2020 по тяжёлой атлетике

Кристина Соболь не смогла показать результат на турнире ОИ-2020 по тяжёлой атлетике
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В Токио (Япония) на стадионе «Токио Интернешнл Форум» проходят Олимпийские соревнования в тяжёлой атлетике у женщин (до 49 кг) в группе B, где представительница России Кристина Соболь не сумела показать результат – у неё зафиксированы три неудачные попытки в рывке (две по 80 кг и одна на 81 кг). При этом Кристина не была допущена до толчка.

Лидирует в группе B представительница Кубы Монтеро Рамос, сумевшая взять 82 кг в лучшей попытке.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Тяжёлая атлетика
Женщины. До 49 кг. Группа B
24 июля 2021, суббота. 03:50 МСК
Окончено
1
Лудия Маргела Монтеро Рамос
Куба
178
2
Беатрис Пирон
Доминиканская Республика
176
3
Наташа Роза Фигейрейдо
Бразилия
173
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Новости. Олимпиада 2020
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