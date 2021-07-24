Россиянка Айзанат Муртазаева вышла в 1/8 финала Олимпийского турнира по фехтованию

В Тибе (Япония) на стадионе «Макухари Мэссэ» состоялась встреча 1/16 финала по фехтованию на шпагах между представительницей России Айзанат Муртазаевой и Инчжон Чой из Южной Кореи. Поединок завершился победой россиянки со счётом 15:11.

Напомним, в 1/32 финала Муртазаева оказалась сильнее Кайлинь Синь Ян Хсиен из Гонконга (14:7).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.