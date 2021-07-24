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Виолетта Колобова вылетела на стадии 1/16 финала турнира ОИ-2020 по фехтованию

Виолетта Колобова вылетела на стадии 1/16 финала турнира ОИ-2020 по фехтованию
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В Тибе (Япония) на стадионе «Макухари Мэссэ» состоялась встреча 1/16 финала по фехтованию на шпагах между представительницей России Виолеттой Колобовой и Александрой Ярецкой из Польши. Поединок завершился поражением россиянки со счётом 11:15.

Напомним, в 1/8 сумела пробиться Айзанат Муртазаева, обыгравшая Инчжой Чой из Южной Кореи (15:11).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Фехтование
Женщины. Шпага. 1/16 финала
24 июля 2021, суббота. 03:55 МСК
Окончено
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