Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из винтовки с 10 м на Олимпиаде 2021 Токио

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020 в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Это первая награда сборной России на Играх-2020. Золото с олимпийским рекордом выиграла китаянка Цянь Ян. Бронза досталась швейцарке Нине Кристен.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония
Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
1. Цянь Ян (Китай) — 251,8 (олимпийский рекорд).
2. Анастасия Галашина (Россия) — 251,1.
3. Нина Кристен (Швейцария) — 230,6

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпиада 2020. Стрельба
Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
24 июля 2021, суббота. 04:45 МСК
Окончено
1
Цянь Ян
Китай
251.8
2
Анастасия Галашина
Россия
251.1
3
Нина Кристен
Швейцария
230.6
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021