Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020 в Токио

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Это первая награда сборной России на Играх-2020. Золото с олимпийским рекордом выиграла китаянка Цянь Ян. Бронза досталась швейцарке Нине Кристен.
Стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония
Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
1. Цянь Ян (Китай) — 251,8 (олимпийский рекорд).
2. Анастасия Галашина (Россия) — 251,1.
3. Нина Кристен (Швейцария) — 230,6
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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