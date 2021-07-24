Артамонов проиграл в 1/8 финала Олимпиады-2020 в турнире по тхэквондо

Россиянин Михаил Артамонов проиграл в 1/8 финала соревнований по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Российский спортсмен уступил Мохамеду Халилу Джендуби из Туниса — 18:25.

Михаил Артамонов взял первый раунд, но с крупным счетом уступил во втором — 3:10.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.