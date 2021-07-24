Фролкина: последний бросок? У нас много комбинаций, а в итоге как-то спонтанно получилось

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Ольга Фролкина поделилась впечатлениями от стартового победного матча на Олимпиаде-2020. Россиянки обыграли команду Японии со счётом 21:18.

«Мы долго к этому готовились, много тренировались, работали. То, что мы показали в первом матче – заслуженно, на мой взгляд. Правда, был момент, когда мы немного выпустили нити игры из своих рук, немного устали, жара сильная. Но и японки устали тоже. Мы собрались и довели матч до победы. Последний бросок? Да у нас много комбинаций есть, а в итоге как-то спонтанно всё получилось.

Хочу поблагодарить всех, кто добился олимпийского статуса для нашего вида спорта, поднял его с улиц на такую высоту. Пребывание в Олимпийской деревне – эйфория! На церемонию открытия мы не ходили, потому что у нас ранняя игра, нужно было как следует выспаться. Посмотрели немного по ТВ, но до выхода наших не дотерпели», – передаёт слова Фролкиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.