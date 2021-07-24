Президент ОКР отреагировал на первую медаль России на Олимпийских играх-2020 в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на завоевание Анастасией Галашиной серебряной медали Олимпиады-2020 в Токио (Япония) в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Это первая награда сборной России на Играх-2020.

«Распечатана медальная копилка нашей команды! Анастасия Галашина — молодец!» — написал Поздняков в своём «инстаграме».

Золото с олимпийским рекордом выиграла китаянка Цянь Ян. Бронза досталась швейцарке Нине Кристен.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.