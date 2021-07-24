Никита Нагорный: в финале российским гимнастам нужно выступить лучше

Российский гимнаст Никита Нагорный оценил выступление в квалификации на летних Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

«Не думаю, что наша команда хорошо выступила сегодня, но мы старались изо всех сил. Нам ещё многое нужно сделать. В финале нам нужно будет выступить лучше.

Мы рады, что нашу команду считают фаворитом. Надеюсь, мы станем победителями командного многоборья. Но мы очень сильно уважаем наших соперников. Один из наших гимнастов выступает после травмы (Артур Далалоян. — «Прим». Чемпионата). Он восстановился, но проблемы у нас ещё есть", — сказал Нагорный.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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