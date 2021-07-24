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Россияне не вышли в финал Олимпийских игр 2021 в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м

Россияне не вышли в финал Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
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Российские спортсмены не смогли пробиться в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Артём Черноусов в квалификации занял 11-е место (588 баллов), Вадим Мухаметьянов — 23-е (573).

В финал вышли восемь спортсменов. Лучший результат в квалификации продемонстрировал представитель Индии Чаудхари Саурабх (586).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба
Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация
24 июля 2021, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Чаудхари Саурабх
Индия
586 -28x
2
Чжан Бовэнь
Китай
586 -18x
3
Кристиан Рейц
Германия
584 -21x
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Новости. Олимпиада 2020
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