Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Китай во втором матче на Олимпиаде-2020

В Токио (Япония) на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк» состоялся матч Олимпийских игр – 2020 по баскетболу 3х3, в котором женская сборная России оказалась сильнее китаянок, одержав победу со счётом 19:9.

В составе нашей сборной выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкина.

В первом матче турнира россиянки обыграли хозяек турнира – команду Японии со счётом 21:18. Следующие матчи наши спортсменки проведут 25 июля с командами США и Монголии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.