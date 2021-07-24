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Винер согласилась с позицией Навки по поводу мужчин в художественной гимнастике

Винер согласилась с позицией Навки по поводу мужчин в художественной гимнастике
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что согласна с позицией Татьяны Навки касательно мужской художественной гимнастики.

«Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. Она имеет все возможности для развития. И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина, по примеру синхронного плавания и фигурного катания. С позицией Навки согласна», — цитирует Усманову «РБК».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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