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Даниил Медведев: у меня есть мечта — путешествовать после окончания карьеры

Даниил Медведев: у меня есть мечта — путешествовать после окончания карьеры
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы над казахстанцем Александром Бубликом поделился своими мыслями по поводу времяпрепровождения после окончании карьеры спортсмена.

«У меня есть мечта — путешествовать после окончания карьеры. Камчатка, Сахалин — среди этих мест. Я пропустил сбор команды в Южно-Сахалинске, выбор места для сбора был отличным, но у меня было собеседование на визу в США», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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