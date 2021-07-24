Российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию в Токио. Спортсменка выиграла со счётом 15:10 у Ман Вай Вивиан из Гонконга.

Ранее Муртазаева в 1/8 финала победила представительницу США Хёрли Келли со счётом 12:11.

В 1/32 финала Айзанат победила представительницу Гонконга Хсие Кайлинь со счётом 14:7, а в 1/16 прошла кореянку Чой Инь-Чжон со счётом 15:11.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.



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